من اليوم حتى الخميس.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 5:47 صباحاً

انطلقت اليوم الأحد حتى الخميس، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، لجميع الطلاب على مستوى مدارس المملكة وذلك لجميع المراحل التعليمية، من الصف الثالث حتى السادس، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية. وأكّدت وزارة التعليم، أهمية إجراء الاختبارات خلال اليوم الدراسي المعتاد دون أن يكون هناك تأثير على سير بقية الحصص اليومية، مع ضرورة رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من أعمال التصحيح. وحدّدت الوزارة الخميس المقبل، موعداً لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم للصفين الأول والثاني الابتدائي، واكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومعايير التقويم لنظام المسارات بالمرحلة الثانوية وللمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. ويقوم الطلاب بأداء الاختبارات الشفهية والعلمية التي تم تحديدها من قِبل وزارة التعليم يوم 23 ربيع الآخر 1445 هـ. ويبدأ الطلاب بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الثانوية بالمملكة يوم 21 من ربيع الآخر. في حين تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام يوم الأحد 28 من ربيع الآخر.

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