انت الان تتابع رصد وإطاحة.. مروّجو مخدرات ومخالفون في قبضة رجال الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
01 أكتوبر 2023, 6:05 صباحاً
استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 3 مواطنين في القطيف، قاموا باتخاذ منزل وورشة لصيانة الدراجات النارية وكراً لترويج مادتي "الشبو" والإمفيتامين المخدرتين.
وفي الرياض، تمّ القبض على 3 مواطنين قاموا باتخاذ وحدة سكنية لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أنه تمّ القبض على 3 أشخاص في الرياض، قاموا بالمشاجرة في مكانٍ عام، وآخر قام بنشر وتوثيق المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي الطائف، تمّ ضبط مواطن قام بمضايقة فتاة داخل مركبتها برش مادة ثلجية عليها في محتوى مرئي متداول، وآخر في القريات، قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
ونجحت شرطة جازان، في ضبط مقيمين من الجنسية الباكستانية قاما بترويج مادة الشبو.
وفي الدوادمي، ضبط مقيم من الجنسية الفلبينية قام باتخاذ منزل وكراً لترويج 3 كجم من مادة الشبو.
وتمكنت شرطة الرياض من ضبط 5 مواطنين ومقيمينن من الجنسيتين اليمنية والتشادية قاموا بتجسيد مهام رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية في محل تجاري ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الحصول على مشاهدات وزيادة عدد المتابعين.
وفي الوجه، تم القبض على 4 مواطنين قاموا بالتشاجر في مكانٍ عام وبحوزة أحدهم سلاح ناري، وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
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