السعودية | جداول “الحصص الدراسية” للأسبوع السابع عبر “عين” و”مدرستي”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جداول “الحصص الدراسية” للأسبوع السابع عبر “عين” و”مدرستي” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات نشرت قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.