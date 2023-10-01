انت الان تتابع كيف يمكن للوالدين التعامل مع "تنمُّر الأبناء"؟.. 7 نصائح من تجمُّع الرياض الصحي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 7:12 صباحاً

أكّد تجمُّع الرياض الصحي الأول، أن للوالدين دوراً رئيساً في منع التنمُّر لدى الأبناء ومواجهته. وقال التجمُّع إذا كنت تشك في تورُّط طفلك في التنمُّر، فعليك باتباع هذه الخطوات. ونصح التجمُّع، في إنفوجرافيك توعوي، بضرورة توفير بيئة مناسبة للتواصل مع الأبناء بسهولة، والاستماع إلى شكاواهم بالتفصيل وتقديم الدعم لهم. وتابع بمناسبة اليوم الخليجي للصحة المدرسية، أن الخطوة التالية تتمثل في التوضيح أن التنمُّر ليس خطأهم، ثم إخبار الطفل أنك تصدقه، وسوف تساعده على حل المشكلة، مع الدعم المتواصل والطمأنينة للطفل. وأضاف التجمُّع، في حال حدوث التنمُّر في المدرسة فلا بد من التواصل مباشرة مع الشخص المسؤول "المعلم" لحل المشكلة، وإخبار الطفل بما يجب ولا يجب مشاركته في الإنترنت، مثل المعلومات الشخصية الخاصة به وبعائلته، وعدم تداول شائعات تخص الغير والابتعاد عن سلوك التنمُّر. ولفت إلى أن طفلك قد لا يطلب مساعدتك، لذلك لاحظ العلامات التحذيرية التي توضح لك إن كان طفلك قد يتعرَّض للتنمُّر أو أنه يتنمَّر على الآخرين.

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