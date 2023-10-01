انت الان تتابع خبز القمح يقودك إلى السكري.. "الخضيري": هذه طريقة مجرّبة لنزول الوزن والتراكمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 7:38 صباحاً

أوضح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن خبز دقيق القمح بسبب التحسينات قد يكون أحد أسباب مقاومة الأنسولين، ومرض السكري، والسمنة. وأشار "الخضيري"؛ إلى طريقة عمل بديل خبز من طحين تشكيلة لبعض الحبوب مثل "الدخن والذرة والشعير والشوفان"؛ حيث تخلط معاً بالبيض أو الإسباغول وقليل من زيت الزيتون لتتماسك، وملح قليل حسب الحاجة. وتابع، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "تخبزها في مقلاة البيض أو الفرن أو على الصاج، وستجد نزول الوزن سريعاً، وينزل التراكمي، وهذا مجرّب".

كانت هذه تفاصيل خبر خبز القمح يقودك إلى السكري.. "الخضيري": هذه طريقة مجرّبة لنزول الوزن والتراكمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.