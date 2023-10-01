تركيا.. "هجوم إرهابي" في أنقرة ووزير الداخلية يكشف التفاصيل

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محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا؛ إن إرهابيَّيْن يستقلان مركبة تجارية نفّذا هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، وفجّر أحدهما نفسه، فيما حيّدَت قواتنا الآخر، وأُصيب ضابطا شرطة بجروح طفيفة.

وأضاف: الإرهابيّان حاولا الاعتداء على وزارة الداخلية في أنقرة بسيارة تجارية خفيفة، وأن القوى الأمنية عطلت انفجاراً آخر كان يستهدف البرلمان والداخلية.

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