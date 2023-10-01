شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان نجح في صناعة رياضة سعودية تنافس عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحويل اقتصادها المعتمد على النفط، إلى واجهة رياضية عالمية تستقطب نجم العالم، ليصبح الدوري السعودية في منافسة عالمية مع أكبر دوريات في أوروبا.

الاستثمار السعودي في الرياضة

وجذبت السعودية نجوم الصف الأول في عالم الرياضة مثل كريستيانو رونالدو، ولاعب الجولف فيل ميكلسون، والملاكم أنتوني جوشوا، واستثمرت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مليارات الدولارات في كرة القدم والجولف والرياضات القتالية والفورمولا 1 على مدى العامين الماضيين، وفقًا لموقع “إنسايدر”.



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وبحسب التقرير، يعد إنفاق مليارات الدولارات على الرياضة جزءًا أساسيًا من رؤية 2030، وهو مشروع طموح وضخم يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يهدف إلى جعل البلاد أقل اعتمادًا على النفط الخام وتعزيز مكانتها على المسرح العالمي في كافة المجالات.

طموح ولي العهد

وقال تقرير إنسايدر” إن ولي العهد لديه طموح أكبر وهو رفع مستوى النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ففي أقل من عامين، أنفق صندوق الاستثمارات العامة مئات الملايين من الدولارات على لاعبين جدد لمساعدة أندية دوري روشن على التأهل إلى منافسة الأندية الأوروبية الكبرى”.

وأنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي مئات الملايين من الدولارات على اللاعبين منذ شراء نيوكاسل في 2021، مما ساعد الفريق على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

نجوم الصف الأول

انضم رونالدو إلى النصر ومقره الرياض في يناير، مما مهد الطريق لصندوق الاستثمارات العامة لجذب بعض أفضل اللاعبين في العالم إلى المملكة العربية السعودية، ومنهم والفائز بالكرة الذهبية كريم بنزيما، والأسطورة البرازيلية نيمار، ومهاجم ليفربول السابق ساديو ماني.

يقول أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في كلية إدارة الأعمال “سكيما” بفرنسا سايمون تشادويك، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “بدأ رحلة في صناعة الرياضة سيسعى إلى تحقيقها، بغض النظر عن تصنيف المملكة العربية السعودية”.

قوة الشباب

وأضاف أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي: “لقد أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأمر بوضوح شديد خلال مقابلته مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث يتمثل هدفه الأساسي في تأمين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2% و3% من خلال الرياضة، وهو لا يهتم بما يطلقه الغرب على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الرياضة تشكل نسبة مماثلة من الاقتصادات الأمريكية والفرنسية والألمانية.

ويقول تشادويك إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا يشكلون 70٪ من السكان السعوديين، ومن المرجح أن يؤدي سجل الحكومة المتنامي في جذب النجوم الكبار مثل رونالدو، ومتابعيه على إنستغرام الذين يزيد عددهم عن 600 مليون، إلى تعزيز جاذبيتها مع هذه الفئة الديموغرافية.

تعزيز صناعة السياحة

وأشار المحلل الجيوسياسي إلى ما رأيناه في إيران، حيث خرج الشباب إلى الشوارع من أجل رؤية رونالدو أثناء بعثة نادي النصر إلى طهران.

وأوضح أنه من المرجح أن تشكل استثمارات الرياضة في الجولف جزءًا من استراتيجية مختلفة، لتعزيز صناعة السياحة سريعة النمو في البلاد، والتي قال ولي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إنها تمثل بالفعل 7٪ من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المرجح أن يؤدي دور الحكومة المتنامي في جذب النجوم الكبار مثل رونالدو، ومتابعيه على إنستغرام الذين يزيد عددهم عن 600 مليون، إلى تعزيز جاذبية الدوري السعودي لدى هذه الفئة الديموغرافية من الشباب على المستوى المحلي والعالمي أيضًا.

