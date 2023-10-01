السعودية | مستشار وزير الطاقة بمعرض الرياض للكتاب: رؤية المملكة 2030 أسهمت في تقليل الاعتماد على النفط

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مستشار وزير الطاقة بمعرض الرياض للكتاب: رؤية المملكة 2030 أسهمت في تقليل الاعتماد على النفط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الكاتب مستشار سمو وزير الطاقة الدكتور إبراهيم المهنا، أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، أسهمت في تقليل الاعتماد على النفط، والتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة.

جاء ذلك، خلال استضافته في ندوة حوارية بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023، متناولا كتابه ” قادة النفط” أدارها الإعلامي ياسر المسفر، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

ووصف المهنا، تخصيص جزء من شركة أرامكو السعودية بالقرار الصائب، مشيدًا بقدرة سمو وزير الطاقة ونجاحه في إدارة ملف صناعة النفط بالمملكة، والتعامل الإيجابي مع منظمة “أوبك” والدول البترولية، وخططه الاستراتيجية لتطوير مجالات عمل الوزارة.

وعن كتابه، قال المستشار المهنا: “استغرق إعداد مادة الكتاب قرابة 4 سنوات، لتضمين العديد من الأحداث التي مرت على العالم، من خلال قصة سردتها في كل فصل، وتم تنقيحها ومراجعتها من قبل جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن الكتاب باللغة الإنجليزية وسيتم نشره بالعربية قريباً.

وأكد الدكتور المهنا من على منصة بيت الخبراء بالمعرض، أن أصحاب القرار لهم تأثير في السوق العالمي، وهناك عدد من الشخصيات المؤثرة في هذا المجال ومنهم الملك فهد – رحمه الله -، الذي التقاه وتحدث خلال هذا اللقاء عن تكامل المجتمع السعودي.

وأضاف أن الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – كان مهتماً بصناعة البترول، وصاحب قرارات مؤثرة في هذا المجال، ومنها ما بعد أزمة جاكرتا وانهيار الأسعار، وكذلك محاضراته في عدد من الجامعات الأمريكية والأوروبية.

كما استعرض المهنا الأزمات التي تعرض لها سوق النفط العالمي: ” 7 أزمات خلال 40 عامًا، أحدثها الأزمة القوية الأخيرة خلال جائحة كورونا، التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل للمساهمة في ضبط السوق العالمي، بوصفها من أكثر دول العالم تأثرًا بوضع أسعار البترول” .

وأبان أن هناك نظرية دولية تتوقع انخفاض الطلب على النفط خلال العقود الثلاثة المقبلة، يقابلها نظرية تتوقع زيادة الطلب باستمرار، وهو يعتقد بصواب ومصداقية النظرية الثانية.

وتحتضن جامعة الملك سعود، معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في الفترة بين 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر تحت شعار “وجهة ملهمة”، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر وعبر أكثر من 800 جناح من 32 دولة.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف المعرض الذي يشهد مجموعة من البرامج الثقافية الثرية تشمل عشرات الفعاليات الموجهة لجميع الفئات العمرية، من جلسات حوارية لنخبة من المتحدثين السعوديين والعرب والدوليين، وأمسيات شعرية لشعراء الفصحى والنبطي، ومسرحياتٍ سعودية وعالمية، إضافة إلى حفلات موسيقية، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال، لزيادة الوعي بالقراءة وتعزيز مهاراتها، وتساندها مسابقة تقام للمرة الأولى لهم في الإلقاء الشعري.