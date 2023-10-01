السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعاَ حول المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تواصل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعاَ حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للنساء في المجمع التعليمي للبنات بمحافظة الشماسية، ويوم الثلاثاء في مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مقر قوة منطقة نجران، ويوم الثلاثاء في مقر الحرس الوطني، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في محافظة ثار لمدة يومين لكل موقع.

وتقدم الوحدات اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز الشرجة التابع لمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة لمدة أسبوع، فيما تقدم الخدمة للرجال في مركز السلام التابع لمحافظة محايل عسير بمنطقة عسير لمدة يومين، ويوم الأربعاء للنساء في مدرسة الكدادية في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية لمدة يوم.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.