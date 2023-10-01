شكرا لقرائتكم خبر عن طابعًا بريديًا احتفالًا المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعًا تذكاريًا فئة (3) ريالات بمناسبة استضافة المملكة للمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الذي انطلق اليوم في مدينة الرياض.

ويشهد المؤتمر مشاركة 192 دولة، إضافة إلى عدد من وزراء وقادة الاتحاد ورؤساء شركات رائدة في القطاع البريدي، لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية، وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.

يشار إلى أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل"، تواكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا هامًا، أو لتخليدِ مشهد بارز في التاريخ السعودي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم.