شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 160 كيلوجرامًا من القات والحشيش في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الجهات الأمنية جهودها المستمرة لإحباط عمليات ترويج المخدرات وتهريب المواد غير المصرح باستخدامها، إذ أحبطت تهريب مواد مخدرة في جازان.

وقبضت شرطة منطقة جازان على مواطن في محافظة العارضة لترويجه (4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(6090) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص, وذلك استمرارًا للجهود الأمنية الميدانية في الحرب على المخدرات.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (156) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.