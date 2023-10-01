شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "كوينو" يتجه نحو هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع مرصد هونج كونج أن يصل إعصار "كوينو" إلى مسافة 400 كيلومتر، من هونج كونج يوم الجمعة المقبل.

وذكرت صحيفة "ستاندرد" التي تصدر في هونج كونج اليوم الأحد أنه في ظهر اليوم، كان مركز العاصفة الاستوائية "كوينو" ، على بعد حوالي 930 كيلومترا، شرق وشمال شرق مانيلا ومن المتوقع أن تتحرك نحو الشمال الغربي، بسرعة 12 كيلومترا في الساعة، لتعبر المياه شرق الفلبين وتزداد قوتها تدريجيا.

ويتوقع المرصد أن تتحول العاصفة الاستوائية "كوينو" إلى حالة إعصار بعد غد الثلاثاء وإلى إعصار شديد يوم الأربعاء، عندما تكون على مسافة 800 كيلومتر من هونج كونج.

الإعصار يطوق البلاد

ويتوقع المرصد أيضًا أن يطوق الإعصار جنوب هونج كونج من ليلة الجمعة إلى وقت مبكر من صباح السبت.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان قد ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية "كوينو" إلى أقصى حد من تايوان، في الفترة من الأربعاء حتى الجمعة المقبلين، أثناء مرورها عبر قناة "باشي"، لكن كيفية تأثيرها على الطقس لا يزال غير مؤكد.