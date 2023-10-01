شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حجزت 9 أندية حتى الآن بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وعلي رأسهم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، والفريق الأول الكروي بنادي نهضة بركان المغربي.

الزمالك يتأهل علي حساب أرتا سولار

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعد فوزه الكبير على أرتا سولار الجيبوتي 4-1 مساء السبت، في إيب دور الـ32 من المسابقة.

ومن المقرر استكمال مباريات الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات اليوم الأحد، حيث ستحدد سبع مباريات في دور الـ32 السبع أندية المتبقية بالدور ثمن النهائي.

الفرق المتأهلة إلى مجموعات الكونفدرالية الإفريقية 2024

الزمالك (مصر)

نهضة بركان (المغرب)

دريمز (غانا)

أبوسليم (ليبيا)

الهلال (ليبيا)

أكاديمية سوار كوياه (غينيا)

الملعب المالي (مالي)

سوبر سبورت يونايتد (جنوب إفريقيا)

ساغرادا إسبيرانسا (أنغولا)

ومن المتوقع أن تتم إذاعة قرعة مجموعات الكونفدرالية 2024 عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" انطلاق مباريات مجموعات الكونفدرالية يوم 24 نوفمبر المقبل.

وتستمر الجولات الست على مدار 5 أشهر، لتقام الجولة السادسة والأخيرة في مطلع شهر مارس/ آذار 2024.