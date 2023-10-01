انت الان تتابع الرئيس التركي يصل إلى مبنى البرلمان في أنقرة بعد ساعات من الهجوم الانتحاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 1:16 مساءً

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام البرلمان الأحد، أنّ "الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً"، بعد ساعات من "هجوم إرهابي" في وسط أنقرة. وقال إنّ "الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً"، وذلك بعد هجوم أصيب خلاله عنصران من الشرطة وقُتل المهاجمان. وأفاد وزير الداخلية بأن شرطيَين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم الذي نفذه "إرهابيان"، أحدهما "فجّر نفسه" والآخر تمّ "تحييده"، وذلك قبل ساعات قليلة من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة. ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في هذه المرحلة، وقال مراسل وكالة "فرانس برس" إنّ دوي انفجار قوي سُمع على بعد عدّة كيلومترات. وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا إنّ "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة 09:30 صباحاً (06:30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير". وأوضح يرلي كايا على منصة "إكس" أنّ "أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه فيما تم تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة" ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار. بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على موقع "إكس" بأنه ينفّذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفاً من هجمات أخرى، ودعا السكان إلى عدم الذعر. كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصاً القنوات التلفزيونية، التوقف فوراً عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما فعلوه على الفور. وتحدّثت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة عن أصوات إطلاق نار في الحي الذي تم إغلاقه بالكامل في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف. ووفق القناة، فإنّ "سيارة رمادية مسجّلة في ولاية قيصري" وسط البلاد، ظهرت أمام مقر الشرطة، وأضافت القناة "خرج أحد المهاجمين من السيارة ليفتح النار. وفجّر الآخر نفسه بعد ذلك فوراً". وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة ابتداءً من الساعة 14:00 بعد الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش).

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