شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. ضبط 101 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خلال أسبوع 101 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وتعددت المخالفات، فمنهم مخالفين لنظام البئية لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي، و48 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 954 متنا من الأبل و955 رأسا من الغنم في أماكن يمنع فيها الرعي.

وشملت أيضًا 9 لنقلهم حطبا وفحما محليين، و36 لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

الصيد دون ترخيص

وقبضت القوات الخاصة للأمن والحماية على 6 مخالفين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك.

وجرى تطبيق الأجراءات النظامية بحق المخالفين.