شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 94.1 ألف متر مربع لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أن مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة أنهى تخصيص وإصدار صكوك تملك باسم الوزارة لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة، وذلك بعد أن تم رفعه مساحياً من قبل مساحين إدارة الأراضي والمساحة بفرع منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن المرفأ يأتي بمساحة ( 94.199.94) متر مربع، والهدف من تخصيصه هو تطوير المرفأ واستثماره وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

إنتاج مستدام

قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي، إن المرفأ يخدم فئة كبيرة من الصيادين ويحتوي على بنية تحتيه وخدمات متكاملة، بالإضافة إلى مباني لمكتب الوزارة بمساحة 1088م2، ومبنى لحرس الحدود المكون من دورين، وسوق للأسماك بمساحة 19606م2.

ويحتوي المرفأ على أرصفة عائمة لاستيعاب أكثر من 22 مركب صيد كبير، و300 مركب صغير، و20 مركب نزهة، وللمرفأ رصيف خرساني بطول 325 متر طولي لأغراض الشحن والتفريغ لمراكب الصيد بالإضافة إلى منزلق بحري لسحب المراكب لغرض الصيانة والإصلاح أو النقل.

يذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يسعى إلى مساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفـاءة الأداء وصناعة رواد الأعمال، وتطوير وتسويق إنتاج مستدام عالي الكفاءة، وذلك إسهاماً منه في تنمية المناطق الريفية وإيجاد فرص لأبنائها وبناتها ضمن أهـداف رؤية المملكة 2030.