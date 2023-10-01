شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في الأهلي بسبب نجم الفريق - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد، مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة 9 من منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتواصل الصحف السعودية الحديث عن إصابة الإيفواري فرانك كيسيه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي قد تتسبب في غيابه عن مواجهة الديربي أمام الاتحاد، في دوري روشن للمحترفين

وشوهد الإيفواري فرانك كيسيه، خلال مواجهة أهلي جدة والاتفاق، يجري متحاملًا على الإصابة تعرض لها في الخلفية، حيث أكمل المباراة على الرغم من الآلام التي شعر بها.

ولم تكن الإصابة هي الأولى للاعب الإيفواري، حيث غاب من قبل لمدة 43 يومًا بسببها عن برشلونة فريقه السابق خلال الموسم الماضي.

وفي الموسم قبل الماضي تعرض فرانك كيسيه مع ميلان الإيطالي، لنفس الإصابة للمرة الأولى في تاريخه الكروي، واحتاج 28 يومًا للشفاء منها.

وفي حال تأكد إصابة اللاعب الإيفواري فمن المؤكد غيابه عن ديربي جدة أمام الأهلي، وفي التوقف الدولي القادم مع منتخبه الوطني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الاتفاق، دون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2023-2024

