انت الان تتابع بكمية تُقدّر بأكثر من 500 ألف طن.. "مزاد تمور العُلا" يحقق مبيعات تجاوزت 6 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 2:23 مساءً

سجّل مزاد مهرجان تمور العُلا أرقامًا قياسية في المبيعات، حيث تجاوزت قيمة المبيعات منذ بداية المهرجان وحتى أسبوعه الرابع أكثر من 6 ملايين ريال، وبكمية تقدّر بأكثر من 500 ألف طن من التمور المتنوعة. وجاءت تلك النتائج وفقًا لمعطيات المزاد الذي يشهد كميات متنوعة من التمور تمتاز بجودتها العالية، ويعد المهرجان الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا في نسخته الرابعة، تحت شعار "ذوق فخرنا" فرصة لتقديم تجربة ثقافية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال قطاع الزراعة، والذي سيكون خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 11 نوفمبر القادم. ويقام على هامش المهرجان "جائزة مزاد العُلا للتمور 2023" للمزارعين المشاركين في مزاد مهرجان العلا للتمور، حيث سيحصل المركز الأول على 75 ألف ريال، والثاني 50 ألف ريال، والثالث 30 ألف ريال. وسيتم اختيار الفائزين من قبل الهيئة وشركائها؛ وهم: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وصندوق التنمية الزراعية، وذلك ضمن معايير محددة وهي كمية وقيمة المبيعات.

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