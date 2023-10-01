انت الان تتابع "مسام" ينتزع 743 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2023م، من انتزاع 743 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و115 لغماً مضادا للدبابات، و618 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونزع فريق "مسام" لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و216 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، ولغمين مضادين للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و22 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، كما نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق 35 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الوادي، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية حريب، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمًا آخر مضادًا للدبابات بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و15 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية المخاء، ولغمين مضادين للدبابات و14 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية صبر، ولغمين مضادين للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 3.360 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 417 ألفاً و103 ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.