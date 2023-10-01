انت الان تتابع لتوفير الأريحية الكاملة لهم.. معرض الرياض الدولي للكتاب يخصص لزواره أماكن للقراءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - خصص معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م في دورته الحالية، أماكن خاصة للقراءة لزوار المعرض، لتوفير الأريحية الكاملة لهم، ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات التنظيمية التي تعكس مدى الاهتمام براحة رواد المعرض من خلال توفير خيارات واسعة للمعرفة، التي تحرص وزارة الثقافة على نجاحه.

يُذكر أن "معرض الرياض الدولي للكتاب 2023"، حمل هذا العام شعار "وجهة ملهمة"، ويتربع على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، ويعد من أضخم معارض الكتب العربية، حيث يشارك فيه أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، وتحلّ "سلطنة عُمان" ضيف شرفٍ لهذا العام.

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