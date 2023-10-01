"الجهاز القابضة" تستحوذ على "60%" من أسهم ثاندربول المساهم الرئيسي في لامبريل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 2:39 مساءً

أعلنت "الجهاز القابضة"، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، اليوم؛ تنفيذَها صفقة شراء أسهم مع شركة "بلوفلد لإدارة الاستثمار" وشراء نسبة "60%" من أسهم شركة "ثاندربول" المملوكة بواسطة "بلوفلد". وفي بيان للجهاز القابضة أوضحت أن شركة "ثاندربول" تمتلك نسبة "73%" من شركة "لامبريل ليمتد" العاملة بقطاع الإنشاءات والبحرية، والتي تخدم قطاع الطاقة المتجددة والنفط والغاز. وأضافت: أنه بعد إتمام صفقة شراء الأسهم ستصبح "ثاندربول" مملوكة بالكامل لشركة "الجهاز القابضة" بنسبة "100%". وذكرت الجهاز القابضة أن الصفقة تعزّز من مكانتها الاستراتيجية في قطاع النفط البحري، متطلّعة لمواصلة النموّ مع شركائها واستغلال المزيد من الفرص الاستثمارية.

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