بدعوة من المعارضة.. مليون شخص يتجمعون في وارسو للتعبئة للانتخابات المقبلة

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك نحو مليون شخص في تظاهرة، في العاصمة البولندية وارسو بدعوة من المعارضة، مسيرة لدعم المعارضة في مظاهرة تهدف إلى تشجيع التعبئة من أجل انتخابات 15 أكتوبر في بلد يحكمه منذ ثماني سنوات حزب القانون والعدالة الشعبوي، وهو حزب قوميين مشككين بالاتحاد الأوروبي.

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