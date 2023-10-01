انت الان تتابع مدرب الاتحاد "سانتو": تنتظرنا غدًا مباراة كبيرة أمام فريق جيد.. و"المعيوف": نتطلع إلى تحقيق الانتصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 2:58 مساءً

أكد نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أن فريقه تنتظره مباراة كبيرة أمام فريق سيباهان الإيراني، مشيراً أن فريقه يعاني من كثرة الغيابات بسبب الإصابة . وجاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سيباهان الإيراني، غدًا الاثنين على ملعب ناغش إيجاهان في أصفهان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024. وقال نونو سانتو: "تنتظرنا غدًا مباراة كبيرة أمام فريق جيد ومنظم، وأعرف مدربه شخصياً، حيث نعمل حاليًا على تجهيز اللاعبين عبر الاستشفاء، نظراً لتقارب مواعيد المباريات". وأضاف: "نملك لاعبين مميزين، وضغط المباريات لن يكون عائقاً أمام تقديم المستوى المنتظر منا، لاعبو الاتحاد تعودوا على اللعب وسط حماس وتشجيع الجماهير، فالجميع يعلم تميز جماهير الاتحاد". وتابع: "حراسة المرمى في الاتحاد متميزة بوجود حارسين كبيرين، وكسبنا هذا العام المعيـوف الـذي يملـك خبرة ورصيدًا كبيرًا في هذه البطولة، حيث إننا نعاني من توالي غياب اللاعبين بسبب الإصابات، ونعمل بشكل متواصل على إيجاد الحلول. من جانبه قال الحارس عبدالله المعيوف: "نتطلع إلى تقديم مباراة كبيرة وتحقيق الانتصار غداً، نعمل على للمنافسة على اللقب، ونمضي في مشوارنا خطوة بخطوة نحو هدفنا".

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الاتحاد "سانتو": تنتظرنا غدًا مباراة كبيرة أمام فريق جيد.. و"المعيوف": نتطلع إلى تحقيق الانتصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.