شكرا لقرائتكم خبر عن "مليوني" مستفيد في اختتام المرحلة الأولى من برنامج (انتماء ونماء) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الدعوة والإرشاد، مؤخرا، البرنامج الدعوي (انتماء ونماء) في مرحلته الأولى، والذي أقيم في المساجد والجوامع وعدد من الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم النسائية، وجمعيات التحفيظ للبنين والبنات في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.. والذي يهدف إلى التعريف بفضل الوطن ومشروعية حبه والانتماء له، والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، وبيان مكانة المملكة وإبراز جهودها.

وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج - والتي بدأت في الرابع من الشهر الجاري - إقامة (1937) منشط وفعالية دعوية شملت محاضرات وكلمات وندوات علمية، شارك فيها (397) داعية من الرجال والنساء، و(114) من التصاميم والمقاطع الدعوية، استفاد منها (مليوني) مستفيد ومستفيدة.

وشملت المرحلة الأولى موضوعات أهمية اجتماع الكلمة، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، ولزوم الجماعة فضلها وأهميتها، وبدعية تعدد الجماعات، والتحذير من أهل الفتن، وفضل الدفاع عن المملكة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومقومات حق الوطن، وأمن الوطن مسؤولية الجميع، وجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وجهودها في محاربة الأفكار الضالة، ومسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة.

ويأتي برنامج "انتماء ونماء" الذي دشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ضمن البرامج والأنشطة التي نفذتها الوزارة تزامناً مع اليوم الوطني "93"؛ استشعاراً بما امتن الله تعالى به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد واجتماع الكلمة وانتشار الأمن، وتعزيز الولاء والمواطنة والانتماء لهذا الوطن لدى أفراد المجتمع.