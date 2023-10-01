السعودية | مجموعة”روشن” تسطر قصة نجاح جديدة بإطلاق مبيعات المرحلة الثالثة من “سدرة” أول أحياء “روشن” المتكاملة في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت مجموعة “روشن”، المطوّر العقاري الرائد والأكثر موثوقية في المملكة، وأحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مبيعات المرحلة الثالثة من مشروع “سدرة” ، أولى مجتمعات “روشن” المتكاملة في الرياض، حيث تستهدف المرحلة الثالثة إضافة 3,438 وحدة سكنية، الى 1,904 وحدة معروضة للبيع في الشريحة الأولية من المبيعات.

وفي هذا الصدد، صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن”، السيد “ديفيد جروفر” قائلًا: “نحرص في “روشن” على تطوير المفاهيم الحضرية التي تعكس معايير جودة الحياة بما يتلاءم مع طموح المجتمع السعودي تلبية لتطلعات التطوير العمراني ضمن رؤية المملكة 2030، وهو ما نسعى لتحقيقه يومًا بعد يوم، ويُعد نجاح مشروع “سدرة” دليلًا على ذلك، فقد تمكّنا من تسليم المرحلة الأولى من المشروع قبل عامين من الموعد المُحدد، وها نحن نفتتح المرحلة الثالثة ببعد آخر عقب نجاح تنفيذ المرحلتين السابقتين، لتلبية الطلب المتنامي على وحدات مجتمع “سدرة”.” وأضاف “نفخر جميعًا بالسرعة والكفاءة التي نُنجِز بها مشاريعنا السكنية، للحفاظ على النجاح الذي اكتسبناه، وليحظى السكان بتجربة عيش استثنائية تلبي مختلف احتياجتهم”.

تُقدّم “سدرة” في مرحلتها الثالثة، مجموعة متنوعة من المنازل المميزة المُصممة لتلائم احتياجات جميع أفراد المجتمع، حيث تتنوّع خيارات الوحدات السكنية بين “تاون هاوس” أو “دوبلكس” المُكوَّنَة من 3 إلى 4 غرف، أو “الفلل” المُكَوَّنة من 4 إلى 5 غرف، وسيتمكّن سكّان المرحلة الثالثة من فرصة الاختيار بين 8 خيارات لمخططات الطوابق، و11 خيارًا لواجهات المنازل، والتي تمزج في جميع تصاميمها بين فرادة تصاميم العمارة السلمانية، وتقنيات البناء المتطورة.

وانطلاقًا من حرص “روشن” على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في كافة مشاريعها، تأتي وحدات “سدرة” السكنية مدعومة بنظام عزل عالي التقنية، وكفاءة توزيع لوحدات التكييف ، وسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، إذ يعمل ذلك على توفير التكاليف والطاقة، اضافة للتركيبات والأدوات الصّحية والري العصرية التي تحد من هدر المياه. كما تخصص “سدرة” 12%من اجمالي مساحة المجتمع للمساحات خضراء والمفتوحة، لتمكن للسكان الاستمتاع بالطبيعة.

يحظى مشروع “سدرة” السكني بموقع متميز في شمال الرياض،يمكّن السكان من التنقل السلس والمباشر عبر طريق “كادن”، مع وجود محطتي مترو F2 و A7 على القرب منه، وعدد من المعالم الهامة مثل الخطوط الحديدية السعودية “سار”، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، ومطار الملك خالد الدولي، كما يوفر الموقع وصولاً مباشرًا إلى مناطق التسوق والأعمال والترفيه في “واجهة روشن”، مما يمنح سكان “سدرة” فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة متكامل ومتوازن، يجمع بين رفاهية العيش، وكفاءة العمل، ومتعة الترفيه.

يُعدّ حي “سدرة” أول مشاريع “روشن” السكنية المتكاملة في المملكة وتحديدا في العاصمة الرياض، والذي تعمل على تطويره وفق 8 مراحل، تستهدف من خلالها تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة والمستدامة في شمال مدينة الرياض، تضمّ المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء، مما يجعل الطبيعة في قلب مجتمع “سدرة”.