السعودية | رئيس البرلمان العربي يدين إحراق نُسخة من المصحف الشريف في السويد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يدين إحراق نُسخة من المصحف الشريف في السويد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على إحراق نُسخة من المصحف الشريف.

وحَذّر العسومي في بيان له اليوم، من خطورة تكرار تلك الممارسات التي تمثل إصرارًا على الكراهية الدينية وإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك بشكلٍ فوري وعاجل لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف، التي تخدم أجندات العنف والتطرف، كما تُعَدّ جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية.