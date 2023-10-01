بدء الإلزام بالحجز للفحص الدوري ورصد مخالفات التأمين

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلزامية حجز موعد للفحص الفني الدوري لجميع المركبات بداية من 1 أكتوبر.

وأوضحت أنه يمكن للمستفيدين الحجز لفحص المركبة عبر منصة الفحص الفني الدوري، وذلك لتنظيم عملية دخول المركبات، واستغلال الوقت الأمثل في الحضور للفحص الفني بحسب الموعد على المنصة. كما يستهدف تطبيق الحجز الإلزامي اختيار المستفيد الوقت المناسب للحجز، مما يجنبه الانتظار من خلال الحجز الإلكتروني عبر المنصة.

مخالفة مستقلة

يبدأ المرور اليوم تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين في جميع المدن والمحافظات. وأوضح المرور أن الرصد سيكون لمرة واحدة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، وسيتم رصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.

أتمتة الإجراءات

بيّن المرور أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتمت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى، وتتراوح قيمتها بين 100 ريال و150 ريالا.

قيادة المركبة

فعّلت إدارة المرور، نهاية العام الماضي، الرصد الآلي لـ7 مخالفات مرورية: وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، وتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، ومخالفة تنظيمات السير على الطريق، وكذلك عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن بالطريق المتعدد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، وأخيرا القيادة على أكتاف الطريق والأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.

الرصد الآلي

يرصد المخالفة مرة كل 15 يوما

مخالفة التأمين مستقلة، ولا ترتبط بمخالفات أخرى

تتراوح قيمة المخالفة بين 100 ريال و150 ريالا

24 نقطة لسحب رخصة القيادة

1- المرة الأولى

سحب رخصة القيادة ثلاثة أشهر

2- المرة الثانية

سحب رخصة القيادة ستة أشهر

3- المرة الثالثة

سحب رخصة القيادة سنة هجرية

4- المرة الرابعة

سحب رخصة القيادة نهائيا