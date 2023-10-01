زيارات الأصدقاء والأقارب تتصدر السياحة الداخلية

كشفت وزارة السياحة عن عدد السياح المحليين حسب الغرض الرئيسي من الرحلة لعام 2022، إذ سجلت رحلات الزيارات للأصدقاء أو الاقارب الأعلى بكافة المناطق بـ 31.815 رحلة، تلتها رحلات الترفيه وتشمل الاستجمام والتسوق والرياضة بـ 29.863، وسجلت الرحلات لأغراض دينية 8014 رحلة، وتلتها رحلات الأعمال بـ 4.505، وسجلت الرحلات الأخرى 3.640 رحلة، وبلغ العدد الإجمالي للرحلات ما بين رحلات الترفيه وزيارة الأصدقاء والرحلات الدينية ورحلات العمل والرحلات الأخرى 77.837 رحلة. الرحلات حسب الأعداد 2022 - يوليو 10.796 - أبريل 8036 - يناير 7.675 مايو 7246 أغسطس 7008 - نوفمبر 7003 - فبراير 6450 - مارس 6205 - أكتوبر 4838 - ديسمبر 4350 - يونيو 4033 - سبتمبر 4196 المؤشرات الرئيسية للسياحة المحلية ليالي الإقامة 369.606 ليالي إنفاق السياح 107.259 ملايين ريال متوسط مدة الإقامة بالليلة 4.7 متوسط إنفاق السائح على الرحلة 1378 ريالا متوسط إنفاق السائح في الليلة 290 ريالا



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