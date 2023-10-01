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زيارات الأصدقاء والأقارب تتصدر السياحة الداخلية

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كشفت وزارة السياحة عن عدد السياح المحليين حسب الغرض الرئيسي من الرحلة لعام 2022، إذ سجلت رحلات الزيارات للأصدقاء أو الاقارب الأعلى بكافة المناطق بـ 31.815 رحلة، تلتها رحلات الترفيه وتشمل الاستجمام والتسوق والرياضة بـ 29.863، وسجلت الرحلات لأغراض دينية 8014 رحلة، وتلتها رحلات الأعمال بـ 4.505، وسجلت الرحلات الأخرى 3.640 رحلة، وبلغ العدد الإجمالي للرحلات ما بين رحلات الترفيه وزيارة الأصدقاء والرحلات الدينية ورحلات العمل والرحلات الأخرى 77.837 رحلة.

الرحلات حسب الأعداد 2022

- يوليو

10.796

- أبريل

8036

- يناير

7.675

مايو

7246

أغسطس

7008

- نوفمبر

7003

- فبراير

6450

- مارس

6205

- أكتوبر

4838

- ديسمبر

4350

- يونيو

4033

- سبتمبر

4196

المؤشرات الرئيسية للسياحة المحلية

ليالي الإقامة

369.606 ليالي

إنفاق السياح

107.259 ملايين ريال

متوسط مدة الإقامة بالليلة

4.7

متوسط إنفاق السائح على الرحلة

1378 ريالا

متوسط إنفاق السائح في الليلة

290 ريالا


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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