زيارات الأصدقاء والأقارب تتصدر السياحة الداخلية

الرحلات حسب الأعداد 2022
- يوليو
10.796
- أبريل
8036
- يناير
7.675
مايو
7246
أغسطس
7008
- نوفمبر
7003
- فبراير
6450
- مارس
6205
- أكتوبر
4838
- ديسمبر
4350
- يونيو
4033
- سبتمبر
4196
المؤشرات الرئيسية للسياحة المحلية
ليالي الإقامة
369.606 ليالي
إنفاق السياح
107.259 ملايين ريال
متوسط مدة الإقامة بالليلة
4.7
متوسط إنفاق السائح على الرحلة
1378 ريالا
متوسط إنفاق السائح في الليلة
290 ريالا
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