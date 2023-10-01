المجيب الآلي للرد على استفسارات المعلمين والطلاب

كشف مدير إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتعليم في الأحساء ممدوح الذكر الله لـ« دوت الخليج »، إطلاق مبادرة جديدة، تحمل مسمى: «المجيب الآلي»، للرد على الأسئلة والاستفسارات الشائعة والعمليات والخدمات التقنية التعليمية الأخرى المقدمة في العملية التعليمية، وتيسير الوصول إلى الشروحات والمقاطع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تطبيق التراسل السريع WhatsApp، وهي خدمة مقدمة لأولياء الأمور، والطلاب، والمعلمين، والمشرفين التربويين، ومديري المدارس، ومديري الإدارات، من خلال تخصيص رقم هاتفي.

هاتف موحد

أبان الذكر الله، أن الخدمات التي توفرها المبادرة في انطلاقتها الأولى، تشمل 9 مجالات، وهي: خدمات الدعم الفني لنظام نور، الدعم الفني لمنصة مدرستي، الدعم الفني لنظام فارس، خدمات الإنترنت والربط الشبكي، خدمات البوابات والأمن السيبراني لخدمات البريد الإلكتروني، وخدمات الدعم الفني للمعامل الحاسوبية، لصيانة الأجهزة وملحقاتها، للبنية التقنية والشبكات للمباني الإدارية، وتعمل إدارته بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة على تعميمها لتكون لجميع خدمات الإدارة العامة للتعليم، والاستفادة في ذلك بتخصيص رقم هاتفي موحد يبدأ بـ «900»، والبدء في الخدمة من خلال تحديد الفئة: طالب، أو معلم، أو إداري، مشرف تربوي، مدير إدارة، مدير مدرسة، ومنها إلى اختيار الخدمات: العامة أو الصيانة، أو التعليمية، والإشراف التعليمية، وغيرها من خدمات إضافية لتغطية غالبية الخدمات.

الأمن السيبراني

قال الذكر الله: إن إدارته، تبدأ اعتبارًا من اليوم في إطلاق فعالية: «فضاؤنا السيبراني آمن»، وهي فعالية توعوية تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر من كل عام، وتستهدف كل الفئات التي تستخدم البنية التقنية لتعليم الأحساء من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والطلاب، وحرصت إدارته على تنوع برامج الفعالية لجذب أكبر شريحة من الفئات المستهدفة، ومن بينها أنشطة الفعالية: حملة إعلامية لمنتجات برمجية خاصة بالتوعية والتحليل والاختراق الأخلاقي، علاوة إلى إمكانية تجربتها في معارض بُنيت أركانها بعقول وسواعد طلاب وطالبات مدربين بإشراف من قسم البوابات والأمن السيبراني بإدارة تقنية المعلومات، وهناك فريق تقني مختص يتنقل بين إدارات ومكاتب ومدارس إدارة التعليم بمختبره لتقييم مستويات الأمان فيها ولتقديم التوعية، وتقديم المحاضرات والنشرات ومقاطع الفيديو القصيرة التوعوية والإرشادية والتثقيفية في الأمن السيبراني.

فضاؤنا السيبراني

* سايبر يبرمج «منتجات برمجية».

* فضاء الوعي «محاضرات توعوية».

* طلاب سيبرانيون «معارض طلابية».

* المختبر السيبراني «جولات وهجمات».