شكرا لقرائتكم خبر عن في يومهم العالمي.. "كبار السن" يدعون لتعزيز قيم البر والاحترام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا عدد من كبار السن إلى تعزيز قيم البر واحترام المسنين لدى الأبناء، نظرًا للآثار الإيجابية العديدة التي تنعكس على المستوى الفردي والمجتمع بشكل عام.

وفي هذا السياق، التقت "اليوم" بمجموعة من كبار السن في نادي مخصص لكبار السن ببلدة التوبي بمحافظة القطيف، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

وأعرب المواطن عباس الجارودي عن شعوره بالراحة والطمأنينة في نادي كبار السن، حيث يتبادل الحاضرون النقاشات ويسعون لمساعدة أقرانهم المرضى.

وأكد المواطن، علي غزوي، أهمية أن يولي الشباب اهتمامًا كبيرًا لكبار السن ويحترموهم، قائلًا: "كل كلمة تقال لهم لها قيمة كبيرة، ويجب أن يكونوا قدوة للأجيال الصغرى، كما نصح كبار السن بممارسة المشي يوميًا".

وأشار إلى أن المجالس المفتوحة لكبار السن يجب أن لا تقتصر على الكبار فقط، بل يجب أن تشمل الشباب أيضًا بهدف تعزيز التواصل والتلاقي بين الأجيال المختلفة، وأكد ضرورة تطوير هذه المجالس لتكون أكثر فاعلية.

من جانبه، قدم المواطن عبدالله حمادة، نصيحة لكبار السن بعدم الضغط على أنفسهم وممارسة الرياضة بانتظام والابتعاد عن الضغوطات، كما دعا الشباب إلى الاهتمام بكبار السن وعدم الانشغال عنهم. مضيفا ”يجب على المجتمع بأسره أن يعزز قيم البر والاحترام تجاه كبار السن، فهم يمثلون جزءًا هامًا من نسيج المجتمع ويستحقون الاهتمام والتقدير“.

الدعم والمساندة

وشدد المواطن صالح العمير على ضرورة تطبيق كل ما يفيد هذه الفئة العزيزة، وأن الآباء يجب أن يعلموا أطفالهم كيفية التعامل مع كبار السن واحترامهم.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تولي رعاية واهتمامًا كبيرًا لكبار السن، حيث فتحت لهم دور الرعاية والجمعيات المتخصصة ومراكز الدعم والمساندة، كما أنهم يحظون بالأولوية في المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية برفق ورحمة وإحسان.

وأضاف "ولنا في رسولنا أسوة حسنة بتعامله مع كبار السن، حيث كان يتمتع بالرحمة واللطف واللين تجاههم، ولذلك نحن بحاجة لأخذه كمثال يُحتذى به في تعاملنا مع كبار السن".