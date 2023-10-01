شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام ١٤٤٥هـ ، وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام .

وكانت اللجنة قد دعت المواطنين أصحاب الدور المعدة لإسكان الحجاج والراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.

المكاتب الهندسية الاستشارية

وأوضحت أن هناك عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني، والمخولة بإجراء الكشف على المساكن للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الإشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الإشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.