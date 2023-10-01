شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات طبية وغذائية في اليمن وأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة شحنة جديدة من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي مخصصة لـ 1.570 جلسة غسيل كلوي.

وأشاد وكيل محافظة شبوة المساعد سالم الأحمدي بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للمحافظة في عدد من القطاعات ومنها القطاع الصحي، مبرزا أهمية شحنة المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي في عمل ونشاط مراكز غسيل الكلى في كل من مديريات عتق وبيحان وعزان.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة المقمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.

مساعدات أفغانستان

وفي أفغانستان، وزع المركز أمس 47 طنًا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مديرية ترخ بولاية وردك، استفاد منها 3.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.