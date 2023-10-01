السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي وزارة الداخلية.. ويشيد بجهودهم طيلة فترة عملهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بما قدمه المتقاعدون من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية من جهود خلال فترة عملهم.

وأعرب سموه، خلال لقائه معهم في الوزارة اليوم، عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة التي أسهمت مع زملائهم في المحافظة على الأمن واستدامته في ربوع الوطن كافة، مؤكدًا بأن دورهم في خدمة الدين والمليك والوطن لا يتوقف بل يظل مستمراً بما كسبوه من مهارات وخبرات مهنية في مجالات عملهم الواسعة.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.