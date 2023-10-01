السعودية | للعام الثاني على التوالي.. “روشن” تعلن عن شراكة استراتيجية مع جمعية زهرة لدعم الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت مجموعة روشن، أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة، عن تعاونها مع جمعية زهرة كشريك رئيسي للحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتجدد روشن التزامها بالحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي، تأكيداً على التزامها المستمر بدعم الصحة العامة في المجتمع ، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وستبني روشن على نجاحاتها السابقة في التعاون مع الحملة في عام 2022، والتي شملت الرعاية والدعم للفعاليات والمبادرات التوعوية على مدار شهر أكتوبر بأكمله.

تدعم روشن هذا العام مسيرتين توعويتين تحت شعار “اتخاذ خطوات واسعة ضد سرطان الثدي” في الرياض وجدة. وقد جمعت هاتان المسيرتان أعدادا كبيرة من المشاركين لتصبح أكبر مسيرة توعوية للتوعية بسرطان الثدي وأكثرها تأثيراً في المملكة – الأمر الذي يوفر منصة تفاعلية تشمل محاربي سرطان الثدي وأفراد المجتمع ومختصين الصحة ومتطوعين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم روشن بتفعيل أجنحة التوعية والتثقيف بسرطان الثدي في مكاتبها ومراكز البيع في الرياض وجدة، وعدد من المواقع الأخرى التابعة لها للمساهمة في مستهدفات الحملة في التوعية بأهمية الكشف المكبر..

وثق الشريكان التعاون بينهما خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة في مركز مبيعات سدرة التابع لشركة روشن في 26 سبتمبر، والذي حضره كبار ممثلي جمعية زهرة ومجموعة روشن، وعلى رأسهم صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل ال سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي، والأستاذة غادة الرميان، الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن ونسرين الدوسري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة روشن والرئيس التنفيذي لجمعية زهرة لسرطان الثدي هنادي العوذة. كما سترعى روشن الحفل الختامي للحملة، والذي ستقوم فيه جمعية “زهرة” بتكريم الشركاء الذين ساهموا في مبادرات ومشاريع الجمعية خلال السنوات القليلة الماضية.

وبهذه المناسبة، صرحت الأستاذة غادة الرميان، الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن، قائلة: ” انطلاقاً من قيمنا والتزامنا الثابت بالمسؤولية تجاه مجتمعنا ، تدخل رعاية روشن لحملة جمعية زهرة للتوعية بسرطان الثدي عامها الثاني. وتأتي هذه الرعاية إيماناً من المجموعة بأهمية رفع الوعي بهذا المرض الخطير ودعم جهود الكشف المبكر عنه ومساندة المصابات به”. وأضافت الرميان: “إن روشن، بصفتها شركة سعودية وطنية مسؤولة، تحرص على الوقوف جنباً إلى جنب مع المبادرات والحملات الوطنية المساهمة في دعم الصحة العامة في المجتمع ، وتسعى إلى ترك بصمة إيجابية تضمن حياة صحية ومستدامة لكل من يعيش على أرض المملكة الغالية”.

وسيتم تنفيذ هذا التعاون مع جمعية “زهرة” من خلال برنامج “يحييك” ذراع المسؤولية الاجتماعية لمجموعة “روشن”، والذي يستفيد من اتساع وصول المجموعة ونطاقها وقدرتها كأحد المشاريع الكبرى لخدمة الفئات المجتمعية المختلفة ،إذ تقوم روشن بتنفيذ ودعم المشاريع المؤثرة في جميع أنحاء المملكة والتي تعزز التنمية المجتمعية والاستدامة البيئية، والصحة العامة، والثقافة والفنون، والتعليم والرياضة، والتشجيع على التوعية الهادفة لتبني نمط حياة صحي ومتوازن مما يساهم في رفع جودة حياة المواطن في إطار رؤية 2030.