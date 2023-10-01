انت الان تتابع الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 5:52 مساءً

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/ عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 17 / 3 / 1445هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

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