شكرا لقرائتكم حساب المواطن : تغيير الجوال عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جدد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بطريقة تغيير رقم الهاتف سواء تم إضافته بطريق الخطأ أو في حال الرغبة في إضافة رقم آخر غير الذي تمت إضافته خلال عملية التسجيل.

تغيير رقم الجوال

وفي معرض ردها على سؤال من أحد المستفيدين، أضاف رقم الجوال بالخطأ ويرغب في تعديله، قالت خدمة المستفيدين إنه يمكن تغيير الرقم من خلال ما يلي:

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تسجيل دخول حساب متابعات الخليج 365 عن طريق أيقونة النفاذ الوطني.

الانتقال إلى بيانات المستفيد وتغيير رقم الجوال.

الضغط على حفظ التعديلات.

نتائج الأهلية

يأتي هذا فيما يترقب ملايين المواطنين صدور نتائج الأهلية في الدفعة 71 ، كما يترقب المستفيدون استمرار الدعم الإضافي حيث إنه وفقًا للتوجيه الملكي الكريم فإن الدعم الإضافي تم صرفه حتى دفعة سبتمبر الماضي فيما لم يتم الإعلان بعد عن استمراره في الدفاعات المقبلة.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار حول الدعم الإضافي : تنفيذاً للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

موعد حساب متابعات الخليج 365

ومن المقرر أن يتم إيداع مخصص الدفعة 71 من الدعم في حسابات المستفيدين الذين ستصدر لهم نتائج الأهلية في الموعد الحدد وهو يوم العاشر من شهر أكتوبر الجاري.