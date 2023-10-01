شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ محمد مويزو بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في المالديف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للدكتور محمد مويزو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للدكتور محمد مويزو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والرقي.