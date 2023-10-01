شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز التعاون العسكري.. رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل نظيره البحريني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في الرياض، اليوم، رئيس هيئة الأركان بمملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال، قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع.

قوة الواجب

وزار رئيس هيئة الأركان البحريني، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، المصابون من منسوبي قوة الواجب لقوة دفاع البحرين، الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

واطمأن الفريق النعيمي على الحالة الصحية للمصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل.​