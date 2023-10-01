السعودية | خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الدكتور محمد مويزو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في المالديف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الدكتور محمد مويزو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الدكتور محمد مويزو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والرقي.