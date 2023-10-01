السعودية | “الشؤون الإسلامية” تحصل على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الالكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني “NELC” في فئة “الابتكار” من خلال منافستها مع (1300) جهة وبرنامج بتطبيق “التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والمنصات للحج والعمرة”.

وتهدف الجائزة إلى رفع جودة البرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، ودعم وتحفيز الجهات على الابتكار في تقنيات وممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وإبراز وتكريم المتميزين في ابتكار أفضل الحلول والممارسات في تفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني وتنمية القدرات البشرية.

ويسعى تطبيق “التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والمنصات للحج والعمرة” إلى إجراء تدريب عملي على شعائر الحج والعمرة خطوة خطوة باستخدام تقنيات العالم الافتراضي ثلاثية الأبعاد، بشكل تفاعلي، وذلك لتقليل الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرين، حيث بالإمكان عبر العالم الافتراضي ذو التقنيات ثلاثية الأبعاد لكل مسلم مقبل على أداء الحج أو العمرة، التدريب على أداء المناسك قبل القدوم للمملكة وأثناء زيارتها، من خلال التعايش الكامل مع الشعائر، وبمحاكاة المناسك بشكل أقرب للواقع وذلك بنمذجة واقعية ذات جودة عالية للحرم المكي والمشاعر المقدسة ومن خلال عدة قنوات رقمية.