انت الان تتابع "لابورت" مدافع النصر: نريد الوصول إلى أبعد نقطة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 7:19 مساءً

أكد الإسباني إيميريك لابورت مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، أن فريقه يريد الوصول إلى أبعد نقطة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا مؤكداً في الوقت ذاته أن هدفهم دائماً حصد النقاط واعتلاء الصدارة. وجاء حديث المدافع الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الاستقلال الطاجيكي، غداً الاثنين ،على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2023-2024. وقال لابورت: مباراة غداً مهمة جداً نريد أن نكمل في رتم الانتصارات ونتمنى أن نكون مستعدين من أجل ذلك، حيث نريد أن نصل إلى أبعد نقطة في هذه البطولة بجدية كبيرة وبعمل متواصل وسنحارب في البطولة باجتهاد الجميع. وأضاف: مثلما قلت من قبل، نحن ندخل المباريات دائماً بروح الانتصار حققنا الانتصار في أول مواجهة وغداً مواجهة أخرى على أرضنا وبين جماهيرنا، هدفنا دائماً حصد النقاط والصدارة.

كانت هذه تفاصيل خبر "لابورت" مدافع النصر: نريد الوصول إلى أبعد نقطة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.