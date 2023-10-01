قياس الرضا عن خدمات 162 جهازا حكوميا بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين - إحدى مبادرات إمارة المنطقة الشرقية - في قياس رضا المستفيدين عن خدمات 162 جهازا حكوميا، والتي تزامن معها تنفيذ 64 ورشة عمل تم على إثرها إعداد 193 تقريرا، وعدد من الأدلة الإجرائية، تخللها تصميم مجموعة مختلفة من الاستبانات وفقا لطبيعة الخدمات التي يقدمها الجهاز متضمنة استبانات باللغتين العربية والإنجليزية طبقا للمستفيدين من خدمات الجهاز. وفي هذا الاطار ترأس أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس اجتماع مجلس إدارة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين. وثمن جهود القيادة في تطوير البنية التحتية التقنية التي تسهم في سهولة تقديم الخدمات للمستفيدين والتواصل بشكل فعال في وقت قصير ودون عناء، مؤكدا أهمية تعامل الجهات الخدمية مع ملاحظات المستفيدين وحلها. المشروع بالأرقام: قياس رضا المستفيدين عن 162 جهازا حكوميا.

تنفيذ 64 ورشة عمل.

إعداد 193 تقريرا.

إصدار عدد من الأدلة الإجرائية.

تصميم مجموعة من الاستبانات وفقا لطبيعة الخدمات.

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