خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس بنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في الرياض أمس وزير خارجية جمهورية بنين باكاري أجادي أوشلجون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.

من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو،، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة والازدهار للرئيس وشعب نيجيريا.

كما هنا خادم الحرمين، رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة والازدهار للرئيس وشعب قبرص.

وهنا خادم الحرمين الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس والشعب الصيني.

من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو،، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة والازدهار للرئيس وشعب نيجيريا.

كما هنا ولي العهد، رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة والازدهار للرئيس وشعب قبرص.

وهنا ولي العهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس والشعب الصيني.