شكرا لقرائتكم خبر استمرار برامج تمكين ودمج الأيتام في المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد على استمرار برامج التمكين ودمج الأيتام في المجتمع، رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» المهندس أحمد الراجحي أمس، الاجتماع الثالث عشر لعام 2023 لمجلس الأمناء، بحضور أعضاء المجلس.
واستعرض خلال الاجتماع تقارير اللجان التنفيذية، والاستثمار، والمراجعة الداخلية، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وأبرز المنجزات والمستهدفات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسة للمؤسسة، وأعمال التطوير والخدمات، والبرامج المقدمة للمستفيدين.
وأكد الراجحي في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود لتمكين الأيتام ودمجهم في المجتمع، وتوفير الممكنات لهم، وخلق فرص التأهيل والتوظيف للمستفيدين، إلى جانب تعزيز دورهم ومشاركتهم في التنمية الوطنية، وذلك وفق أعلى معايير تطبيق الحوكمة، مقدما شكره لأعضاء المجلس، ومنسوبي المؤسسة لدورهم الفاعل في تمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم.
كيفية دعم الأيتام
- تمكين الأيتام ودمجهم في المجتمع.
- توفير الممكنات لهم.
- خلق فرص التأهيل والتوظيف للمستفيدين.
- تعزيز دورهم ومشاركتهم في التنمية الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار برامج تمكين ودمج الأيتام في المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.