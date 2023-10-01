استمرار برامج تمكين ودمج الأيتام في المجتمع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد على استمرار برامج التمكين ودمج الأيتام في المجتمع، رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» المهندس أحمد الراجحي أمس، الاجتماع الثالث عشر لعام 2023 لمجلس الأمناء، بحضور أعضاء المجلس.

واستعرض خلال الاجتماع تقارير اللجان التنفيذية، والاستثمار، والمراجعة الداخلية، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وأبرز المنجزات والمستهدفات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسة للمؤسسة، وأعمال التطوير والخدمات، والبرامج المقدمة للمستفيدين.

وأكد الراجحي في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود لتمكين الأيتام ودمجهم في المجتمع، وتوفير الممكنات لهم، وخلق فرص التأهيل والتوظيف للمستفيدين، إلى جانب تعزيز دورهم ومشاركتهم في التنمية الوطنية، وذلك وفق أعلى معايير تطبيق الحوكمة، مقدما شكره لأعضاء المجلس، ومنسوبي المؤسسة لدورهم الفاعل في تمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم.

كيفية دعم الأيتام