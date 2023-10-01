6 حالات لإلغاء ترخيص شركة تقديم الخدمة لحجاج الخارج

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- بواسطة أيمن الوشواش - تضمنت مسودة شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لـ1445، أنه يتم إلغاء ترخيص الشركة بقرار من وزير الحج والعمرة في 6 حالات، منها طلب صاحب الترخيص الإلغاء.

فيما تضمن دليل شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لـ1445 خطوات التقدم لطلب الترخيص لشركات تقديم الخدمة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضمنت مسودة شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لـ1445، أنه يتم إلغاء ترخيص الشركة بقرار من وزير الحج والعمرة في 6 حالات، منها طلب صاحب الترخيص الإلغاء.فيما تضمن دليل شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لـ1445 خطوات التقدم لطلب الترخيص لشركات تقديم الخدمة. خطوات طلب الترخيص لشركات تقديم الخدمة: تقدم طلبات التراخيص أو تجديدها للإدارة العامة للشركات، والتي تتولى بدورها دراسة الطلبات وتسجيلها ومنح مقدمها ما يدل على استلام الطلب، بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة.

ينظر في طلبات التراخيص وتجديها بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات المعلنة من الوزارة، والبت في جميع الطلبات بعد استكمال كل متطلبات الترخيص، خلال المدة المحددة في إعلان استقبال طلبات الترخيص.

للإدارة العامة للشركات بالوزارة صلاحية إلغاء طلب شركة الخدمة للترخيص، في حال عدم استيفائها متطلبات الترخيص المطلوبة.

تتولى الإدارة العامة للشركات بالوزارة إصدار التراخيص بعد اعتمادها من الوزير أو من ينيبه، على أن يشتمل الترخيص اسم المرخص له، وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم.

إذا حدث أي تغير قانوني على وضع شركة الخدمة بالسجل التجاري أو ما يعادله، مما يؤثر على النشاط (الاسم التجاري الملكية، النوع الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى شركة تقديم الخدمة التقدم بطلب تعديل شهادة الترخيص، وفقا للسجل التجاري أو ما يعادله، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك. الحالات الـ6 طلب صاحب الترخيص الإلغاء.

صدور عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص.

إذا لم تباشر الشركة المرخص لها تقديم الخدمة موسما أو أكثر، دون إشعار وزارة الحج والعمرة بذلك، وتقديم عذر تقتنع به الوزارة وتوافق عليه.

شطب السجل التجاري، أو عدم تجديده، أو انقضاء الشركة.

زوال أحد شروط منح الترخيص.

ممارسة الشركة أو من يمثلها العمل خلال مدة إيقافها عن الخدمة.

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