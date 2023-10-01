إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ15

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة الفائزين بجائزة مكة للتميز، في دورتها الـ15 لعام 2023 بأفرعها التسعة.

وأوضحت أمانة الجائزة أن مشروعات الطاقة الشمسية في مكة المكرمة فازت بفرع التميز البيئي للجائزة، وفي ‏فرع التميز الإداري فازت الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات (بالمرصاد)، وحصل على جائزة التميز الثقافي معرض بينالي الفنون الإسلامية، ونالت جائزة ‏فرع التميز الإنساني عمليات الإجلاء الإنسانية للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، كما حصد جائزة التميز في خدمات الحج والعمرة مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.

وأضافت أمانة الجائزة أن مشروع الرواق السعودي حصد جائزة ‏فرع التميز العمراني، ونال جائزة ‏فرع التميز العلمي والتقني مشروع المكافحة الحيوية لحمى الضنك بمدينة جدة، وحصل كل من مهرجان ولي العهد للهجن وغرفة مكة المكرمة على جائزة ‏فرع التميز الاقتصادي، فيما فاز بجائزة التميز الاجتماعي فعاليات تقويم جدة.