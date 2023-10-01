تحديد مواعيد التقديم لدبلومات الكليات التقنية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التقديم الالكتروني للفصل الثاني من هذا العام على برامج دبلوم الكليات التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية «صباحي»، اعتبارا من الأحد 30 ربيع الأول الحالي حتى 3 ربيع الآخر المقبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التقديم الالكتروني للفصل الثاني من هذا العام على برامج دبلوم الكليات التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية «صباحي»، اعتبارا من الأحد 30 ربيع الأول الحالي حتى 3 ربيع الآخر المقبل. وأوضحت المؤسسة أن جميع إجراءات القبول الكترونية بدءا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين، ستكون عبر البوابة الالكترونية (قبولي) على موقع المؤسسة الالكتروني.

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