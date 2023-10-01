شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتحت وزارة التعليم، قبل قليل، استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات.
ويتيح نظام فارس للمعلمين التسجيل في الترقية، من خلال مجموعة من الخطوات عبر الموقع الإلكتروني تتمثل في الآتي:
التسجيل في ترقية المعلمين
- فتح الموقع الإلكتروني لنظام فارس.
- الضغط على خانة "تسجيل الدخول"، وملء البيانات المطلوبة.
- النقر على خانة "الخدمة الذاتية" بعد تسجيل الدخول.
- الضغط على "ترقية الخدمات الذاتية".
- إدخال بيانات الترخيص المهني الخاصة بالمعلم.
- تنزيل نسخة من الرخصة المهنية.
- وأخيرًا الضغط على "تقديم الطلب".
يقدم نظام فارس الخدمات للمعلمين والإداريين وهيئات التدريس بخطوات بسيطة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الإدارة.