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جاء ذلك مع اختتام ورشة العمل التي أقيمت بمقر فرع الوزارة بمنطقة عسير وحضرها 13 مديرا للثروة الحيوانية من جميع فروع الوزارة بالمملكة.
وناقشت الورشة الدليل الإجرائي لآلية التعامل مع الثروة الحيوانية المهملة «السائبة» بفقراته العشر التي تناولت التعاريف، وحضر ترك الثروة الحيوانية مهملة دون إشراف، والتعامل معها وفق إجراءات تنفيذية واضحة وصارمة، تشمل تكاليف النقل والرعاية، ومواصفات المواقع المخصصة لحجز الماشية السائبة، ومواصفات وسائل النقل المناسبة، وتغذيتها والرفق بها، وتقديم الرعاية الصحية لها.
كانت هذه تفاصيل خبر عسير: أفرع وزارة البيئة تناقش آليات التعامل مع الثروة الحيوانية المهملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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