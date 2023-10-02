انت الان تتابع حرائق الغابات تلتهم عدة بلدات بريف أستراليا وتجبر السكان والسياح على الفرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
01 أكتوبر 2023, 10:47 مساءً
اضطر مئات من السكان والسياح إلى الفرار من عدة بلدات في ريف جنوب شرق أستراليا، الأحد، بسبب حرائق الغابات مع تعرض البلاد إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة.
وفي التفاصيل، طلبت السلطات، من السكان في أربع بلدات في منطقة جيبسلاند بولاية فيكتوريا، التي تضم حدائق وطنية ومصانع نبيذ تجذب السياح، إخلاء منازلهم على الفور، بينما تم تحذير سكان ثلاث بلدات أخرى والمناطق المحيطة بها للاستعداد للمغادرة، وفقًا للعربية نت.
وفر روب سوندرز من بلدة برياغولونغ وشاهد النيران تصل إلى بيته، وقال لقناة "إيه بي سي" "شاهدت خزان المياه الرئيسي والخزانات البلاستيكية تذوب"، مضيفًا "نظرت إلى جانب منزلي وكان أحد أعمدة شرفتي مشتعلاً. كان وقت رحيلي".
وفي سيدني شمالاً، وصلت درجات الحرارة إلى 35,5 درجة، وهو اليوم الأشد حرًا الذي يسجل في أكتوبر منذ عام 2019.
وكانت درجة الحرارة القياسية السابقة سجلت في 2004 عندما بلغت 38,2 درجة.
وعادة ما تسجل الدرجات القياسية في أكتوبر خلال نهاية الشهر، في وقت تقترب أستراليا من فصل الصيف.
وأكد انغوس هاينز من مكتب الأرصاد الجوية لفرانس برس أن تسجيل رقم قياسي في أول يوم من الشهر "أمر غير معتاد بالتأكيد".
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